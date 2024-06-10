رسمياً.. الحكومة تعلن موعد عيد الاضحي في مصر بالأجازات… فرحة كبيرة للمواطنين بالاجازة

اجازة عيد الأضحى في مصر تعد واحدة من أهم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في البلاد، تستمر الإجازة عادة لمدة أربعة أيام، وتشمل العديد من الفعاليات الدينية مثل صلاة العيد والذبح وتوزيع اللحوم على الفقراء، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الناس بزيارة الأهل والأصدقاء، وتبادل التهاني والهدايا، مما يمنح الاجازة جوا من الفرح والتآخي.

اجازة عيد الاضحي في مصر

تم صدور توجيه من قبل فضيلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الأعلى للوزراء، بتعيين الفترة الممتدة من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري إلى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، كفترة إجازة رسمية مع مستحقات الراتب الكاملة للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وشركات الأعمال الحكومية، وفي الوقت نفسه، سوف. يستمر إجراء الامتحانات كما هو مقرر من قبل الجهة المختصة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الاضحي

وفي صدد هذا الخبر حيث صرحت دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي أنه من المتوقع أن يحل عيد الأضحى في مصر يوم الأحد القادم، الموافق 16 يونيو 2024، وفيما يتعلق بموعد وقفة عرفات لهذا العام، أكدت دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال ذي الحجة يوم الخميس الماضي، أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 هو الموعد المحدد لها، وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على هذا الإعلان الرسمي ونتائج استطلاع الهلال، يتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.