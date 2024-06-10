ميزة “الكل مدعو” الجديدة تغير طريقة الدردشة على ماسنجر!

أطلقت شركة ميتا ميزة المجتمعات في تطبيق المراسلة النصية ماسنجر ومن خلال هذه الميزة يتمكن المستخدمين من إنشاء محادثة ضخمة دون أن يكون هناك حاجة إلى وجود مجموعة مرتبطة بها على فيس بوك، وجدير بالذكر أن ماسنجر هو أهم تطبيقات المراسلة الفورية التابعة إلى منصة فيس بوك وذلك بعد تم فصل المحادثات عن المنصة وضمها إلى تطبيق مستقل وبالتالي يمكن لمستخدمي فيس بوك التواصل بسهولة على ماسنجر.

ميزة جديدة للمحادثات عبر ماسنجر

وفرت ميتا ميزة المجتمعات التي تسمح للمسؤولين بإضافة ما يزيد عن 5000 فرد وليس بالضرورة أن يكونوا ضمن مجموعات فيس بوك، ومن هذا المنطلق نجد أن شركة ميتا وفرت هذه الميزة للمرة الأولى عام 2022 ومن خلالها يتمكن مسؤولي مجموعات فيسبوك إنشاء غرف دردشة للأعضاء داخل المجموعة، وتتشابه هذه الدردشات بشكل كبير مع غرف الدردشة في منصة ديسكورد.

مجموعات دردشة

تعتبر مجتمعات الدردشة مجموعات للدردشة متاحة للجميع حيث يمكن للمستخدم أن يبدأ في إنشاء مجموعات المدارس أو المناطق السكنية، وعليه فقد أشارت شركة ميتا أن إنشاء المجتمعات لم يتم إتاحتها بعد لجميع المستخدمين: