“ادفع غرامتك حالا“.. معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 مديرية المرور العامة ur.gov.iq

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن طرق تساعدهم في معرفة غرامات المرور من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى هيئة المرور لذلك قامت الجهات المعنية بإطلاق منصة أور والتي يمكن لجميع المواطنين في عموم العراق الاطلاع على المخالفات المقيدة لهم ويمكنهم أيضا تسديدها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معرفة غرامات المرور

يوجد مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها من قبل المواطنين وهذا من أجل معرفة غرامات المرور وهي كالتالي:

أولا قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية. يرجى ادخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة من أجل تسجيل الدخول. بعد ذلك اضغط على زر الإستعلام عن غرامات المرور العامة. يرجى ادخال بيانات السيارة الخاصة بك بشكل صحيح. اضغط على عرض حتى تحصل على جميع المخالفات المسجلة لديك.

رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكنك الآن تسديد غرامات المرور بكل سهولة في موعدها المحدد وذلك يحمي المواطن من فرض غرامات تأخير وذلك ما سوف نوضحه في النقاط التالية: