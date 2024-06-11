مميزاة جديدة في ببجي هتوديك في عالم تاني.. الخطوات المطلوبة لتحويل منظور الموبايل إلى آيباد في ببجي لتحسين أداء اللعبة

تحويل منظور اللعب في PUBG Mobile من الهاتف إلى الإعدادات المشابهة لأجهزة iPad حيث يمكن أن يحسن تجربة اللعب بفضل الشاشة الأوسع وزيادة مجال الرؤية على الرغم من أن هذا الإجراء غير رسمي وقد يكون مخالفا لشروط خدمة اللعبة إلا أن العديد من اللاعبين يستخدمون هذه الطريقة لتحسين أدائهم كما يجب توخي الحذر عند استخدام هذه الطرق لتجنب أي مشاكل محتملة مع الحساب الخاص بك.

طريقة تحويل منظور اللعب إلى إعدادات iPad

إليك الخطوات اللازمة لتحويل منظور اللعب إلى إعدادات iPad على الهاتف:

تحتاج إلى تطبيقات تتيح لك تعديل ملفات اللعبة مثل “ES File Explorer” أو “ZArchiver”.

افتح تطبيق إدارة الملفات الذي قمت بتحميله وابحث عن مجلد PUBG Mobile .

ابحث عن ملف `UserCustom.ini` وافتحه باستخدام محرر النصوص الموجود في تطبيق إدارة الملفات.

ابحث عن الأكواد المتعلقة بدقة العرض والشاشة وأضف الأكواد التالية أو عدل القيم الموجودة لتتناسب مع إعدادات iPad: +CVars=r.PUBG Mobile.iPad Aspect Ratio 1.333

+CVars=r.PUBGMobile.EnableiPadView بعد إجراء التعديلات احفظ الملف أغلق محرر النصوص.

قم بإعادة تشغيل لعبة PUBG Mobile لتطبيق التغييرات.

خطوات تحميل لعبه ببجى على هاتفك المحمول

لتنزيل لعبة PUBG Mobile على هاتفك الذكي يمكنك اتباع الخطوات التالية اعتمادا على نظام التشغيل الذي تستخدمه (Android أو iOS):

افتح تطبيق متجر Google Play على جهازك.

في شريط البحث اكتب PUBG Mobile.

اضغط على لعبة PUBG Mobile من نتائج البحث.

انقر على زر تثبيت لبدء تنزيل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

بعد اكتمال التثبيت،ط اضغط على زر فتح لبدء اللعبة قد تحتاج إلى تنزيل بعض الملفات الإضافية داخل اللعبة بعد أول تشغيل.

أما بالنسبة لأجهزة iOS