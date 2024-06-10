فرصة عمل ذهبية! وزارة الشباب توفر وظائف جديدة براتب 12 ألف جنيه!

قامت الإدارة المركزية لتمكين الشباب المُسماة أيضًا باسم الإدارة العامة للمبادرات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024، وذلك على صفحتها الرسمية الخاصة ببوابة توظيف جمهورية مصر العربية، وأيضًا على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن توفير وظيفة جديدة داخل شركة Oddny الخاصة بالأثاث، وسوف نوضح لكم جميع ما يتعلق بهذه الوظيفة بداية من التخصصات وأيضًا المؤهلات المطلوبة والشروط وما إلى ذلك خلال مقالنا.

وزارة الشباب توفر وظائف جديدة

قامت الوزارة بتوضيح تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024، حيث ذكرت الشروط والتفاصيل التقديم وأيضًا التخصصات المطلوبة، وسوف نوضح التخصص وأماكن العمل والمؤهلات والشروط فيما يلي:

أولًا التخصص المطلوب للوظيفة هو Furniture designer (مصمم الأثاث).

بينما محل العمل سوف يكون في القاهرة الجديدة.

كذلك يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس في الفنون التطبيقية وبالتحديد قسم التصميم الداخلي والأثاث.

وأيضًا هذه الوظيفة للإناث فقط.

كما يجب أن تمتلك المتقدمة خبرة ما بين عامين وحتى 4 أعوام.

بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لعمر المتقدمة هو 30 سنة.

راتب هذه الوظيفة يصل إلى مبلغ 12 ألف جنيه مصري.

ويجب العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة الـ 9:00 صباحًا وحتى الساعة الـ 5:00 مساءًا.

مع العلم أنه يتم توفير يومين إجازة كل أسبوع.

رابط التقديم على أحدث وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024

يمكن لجميع من يهمه هذا الأمر أن يقدم على هذه الوظيفة المميزة التي وضحنا لكم فيما سبق جميع المعلومات الخاصة بها، ويمكنك التقديم عليها من خلال الدخول على الموقع وتسجيل معلوماتك.