ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية قنا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن النتائج النهائية للطلاب والطالبات، وفقًا للإحصائيات الرسمية، حقق نسبة نجاح عالية في هذه الامتحانات، حيث أظهرت النتائج تفوقًا لافتًا لعدد كبير من الطلاب والطالبات، تجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات وتصحيح الإجابات بدقة عالية لضمان عدالة النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث بلغت نسبة النجاح 88.37% في هذه السنة، وقد شهدت مديرية التربية والتعليم بقنا إقبالًا كبيرًا حيث بلغ عدد الطلاب الذين أجروا امتحانات الشهادة الإعدادية 52,000 طالباً، موزعين على 302 لجنة امتحانيه متواجدة في 9 إدارات تعليمية مختلفة، تمثل هذه النتيجة إنجازا مهمًا لأبناء محافظة قنا وتعكس جهود الطلاب والمعلمين في التحضير للاختبارات وتحقيق النجاح فيها، كما يمكن متابعة النتيجة على موقع نتيجة نت المتخصص في إعلان النتائج التعليمية.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن النتائج في بعض المحافظات الجوار مثل الشرقية وسوهاج والأقصر، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية: