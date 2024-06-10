نخط لكم في السطور القادمة “مباشر” مباراة مصر وغينيا بيساو، تردد قناة أون تايم سبورت on time وموعد المباراة 2024، حيث يبحث العديد من المصريين عن تردد قناة أون تايم سبورت التي ستنقل مباراة منتخب مصر اليوم أمام منتخب غينيا بيساو، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يسعى الفراعنة من خلال هذه المباراة لتحقيق حلم الصعود مجددًا لكأس العالم وإثبات قوتهم وقدرتهم على منافسة المنتخبات العالمية.

تردد قناه اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو

نستعرض لكم في السطور القادمة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو مباشرة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها شاشة أون تايم سبورت الرياضية وكيفية تنزيل تردد القناة من خلال ما يلي:

تردد أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد : 12379.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: HD.

طريقه تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت

فبعد أن وضعنا أيديكم على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو وجميع مبارايات المنتخب والدوري المصري بقي لنا أن ننتقل بكم إلي طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة البرامج المميزة والمحتوى الترفيهي على مدار الساعة، نستعرض لكم الخطوات التي يجب اتباعها لتنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية:

النقر على زر الإعدادات.

الضغط على إضافة قناة جديدة.

الضغط على زر التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي وإدخال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت.

الضغط على زر بحث.

الانتظار فترة من الوقت حتى يتم تحميل القناة.

بعد ذلك، ستستقبل القناة على جهاز الرسيفر.

موعد مباراه المنتخب المصري2024

تم تحديد موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 10 يونيو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من التصفيات، تتصدر مصر مجموعتها حاليًا برصيد 9 نقاط.