اعرف النتائج الان.. رابط نظام نور للتعرف على نتائج الفصل الثالث.. الف مبارك للجميع

في اخبار جديدة وهامة حيث يشعر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالاهتمام الشديد بفهم كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب عبر منصة نور 1445، إذ تعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم السعودية عبر هذه المنصة، ولا يقتصر دور النظام على ذلك، بل يتوفر على مجموعة متنوعة من الخدمات، وسوف نوضح في هذا المقال خطوات الاطلاع على نتائج الطلاب عبر منصة نور بأكثر من وسيلة.

طريقة الاستعلام على النتائج

يمكن لوزارة التعليم تيسير عملية الاطلاع على نتائج الامتحانات الالكترونية من خلال استخدام منصة نور، التي تهدف إلى توفير سبل أكثر يسر للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة:

الطريقة تبدأ بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المعتمدة.

بعد ذلك، يتم إدخال رمز التحقق المطلوب والضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد الدخول إلى النظام، يتم الانتقال إلى قسم التقارير واختيار إشعار بنتائج الطالب، ويمكن للطالب الآن استعراض درجاته في كافة المواد الدراسية والحصول على التقدير الكلي بالضغط على زر البحث.

في النهاية، سوف تظهر النتيجة بشكل شامل ومفصل خلال دقائق قليلة.

اهم مميزات نظام نور

يمكنك الآن الحصول على نتائج جميع الصفوف بسهولة تامة من خلال النقر على زر واحد فقط، ولكن يجب عليك الآن أن تكون لديك حساب على المنصة حتى تتمكن من القيام بأي خدمة تعليمية ترغب فيها، وبفضل هذه الخطوة، سوف يكون من السهل على أولياء الأمور متابعة تقدم أطفالهم في المرحلة التعليمية، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على جداولهم الدراسية وجداول الاختبارات، بالإضافة إلى المواعيد الهامة الأخرى التي قد تهمهم، ومن الآن فصاعدا، سوف يتم التدقيق في النتائج بشكل إلكتروني لضمان عدم حدوث أي أخطاء.