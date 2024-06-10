“لولو محبوبة الأطفال” ثبت دلوقتي تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

يعد تردد قناة وناسة للأطفال من أهم الترددات التي يرغب العديد من الآباء معرفتها لتنزيلها لأطفالهم، وذلك حتى يستمتعوا بها في أوقات فراغهم خلال اليوم، كما أن القناة تقوم ببث محتوى مميز جدًا تمكن من كسب الكثير من المشاهدين، حيث تقدم إدارة القناة أفضل الأغاني والأناشيد التي يمكن للأطفال الاستماع إليها في العطلات والإجازات وأيضًا أوقات الراحة، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بهذه القناة وبعض المعلومات الأخرى الهامة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

يمكن لجميع الأطفال الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي والتعليمي الذي يقدمه لهم تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات، عبر استقبال التردد الخاص بالقناة على الجهاز الخاص بكم والذي يتمثل فيما يلي:

تردد القناة: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

كذلك قامت إدارة القناة بتوفير تردد خاص بها على عرب سات، وذلك حتى يستطيع أطفالنا في دول الخليج من الاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه القناة خصيصًا لهم، ويتمثل هذا التردد فيما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

الأغاني التي تعرضها القناة

تقدم القناة مجموعة رائعة من الأغاني المتميزة التي يفضلها الكثير من الأطفال في مختلف أرجاء الوطن العربي ككل، ومن أبرز وأشهر تلك الأغاني ما يلي: