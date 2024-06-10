يعادل صيام العام بالكامل ! .. فضل صيام يوم عرفة للمسلمين وما حكم صيامه

يوم عرفة هو يعد من أيام 10 من شهر ذي الحجة وهو الذي يكون قبل يوم عيد الأضحى المبارك، كما أنه يكون يوم وقوف على جبل عرفات، حيث هناك الكثير من الحجاج يقومون بالوقوف على جبل عرفات لإتمام ركن من أركان الحج، وهو يعد من أهم الأيام الله عز وجل وله الكثير من الأمور المهمة والعزيمة سواء كانت زيادة في الحسانات والطاعات التي تقام فيه من الصلاة والذكر وصلة الرحم والدعاء والكثير من الأمور الأخرى، وقد ورد فضل صيام يوم عرفة في بضع الآيات القرآنية والأحاديث

فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة هو يعد من أهم الأيام العيد عند المسلمين د وفيه فضله بعض الأحاديث والآيات القرآنية، ويبدأ فضل صيام يوم عرفة من طلوع الشمس إلى غروبها:

في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 أيام من شهر ذي الحجة ويوم عاشور.

هناك أمور أساسية ولها فضل خاص لصيام يوم عرفة دون 9 أيام حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم قال {يكفر سنة ماضية وسنة قادمة} فهو يكون من الايام. المهمة التي تمسح جميع الكبائر والذنوب الماضية.

أهم وأشهر الدعاء يوم عرفة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {خير الدعاء دعاء يوم عرفة) صححه الألباني.

الأعمال المستحبة يوم عرفة

هناك مجموعة من الأعمال التي يمكنك أن تلتزم بها في هذا اليوم ومن أهمها: