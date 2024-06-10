حكم صيام يوم عرفة 2024 + هل يلزم على الحُجاج صيام هذا اليوم؟!! دار الإفتاء تٌجيب

بدء صيام أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن حكم صيام يوم عرفة 2024، نظرا لأنها تعد من أفضل وأهم الايام العبادة وآمال الخير والبر بمختلف أشكاله وأنواعه، فالعمل الصالح يكون مصدر أساسي في هذه الأيام، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل الأحكام الشرعية الخاصة بهذا اليوم فتابعونا.

حكم صيام يوم عرفة 2024

تعتبر صيام أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أفضل وأهم الأيام السنة في الإسلام، حيث تقدم فيها مجموعة كبيرة من الفضائل والأعمال الصالحة التي تُقرب الشخص إلى الله ففي هذه الأيام، ويتم مضاعفة الأجور والحسنات، ويُستحب فيها كل الأدعية في الطاعات والعبادات وقد ورد في هذه الأحاديث الشريفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر” (رواه البخاري).

أهم الأعمال الصالحة في أيام العشر من ذي الحجة

هناك مجموعة. كبيرة من الأعمال الصالحة التي يمكنك أن تلتزم بها في هذه الأيام المباركة: