ظهرت وجبة جديدة حالًا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق” .. مبروك اسمك فيهم

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك قبل موعد اجازة عيد الأضحي المبارك ، حيث توفر الحكومة العراقية الكثير من وسائل الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية السيئة التي يمر بها المواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تظهر خلال الساعات القليلة القادمة جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك في جميع المحافظات العراقية ، ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية. ثم قم بالضغط على “استعلام”. تظهر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين العراقيين الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: