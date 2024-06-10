ألحق شقتك قبل العيد .. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 في اكتوبر وزايد

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري عن امكانية جميع المواطنين من الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان 14 لمحدودي الدخل ، كما حددت وزارة الإسكان الاجتماعي جميع الشروط المطلوبة للتقدم علي شقق الاسكان الاجتماعي ، وخلال السطور التالية نكشف عن الشروط المطلوبة والاوراق المطلوبة.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يستطيع جميع المواطنين من محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا. ثم قم بالضغط علي الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمواطن بشكل صحيح. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن. ثم اضغط على “استعلام”.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الشروط المطلوبة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي: