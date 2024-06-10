هاتف الغلابة وصل|.. إليك مواصفات هاتف Realme C63 وسعره بالأسواق العالمية

هاتف Realme C63 هو أحدث إصدارات شركة Realme التي تسعى من خلاله لتقديم توازن مثالي بين الأداء والسعر، مستهدفةً فئة المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام سلسة ومتميزة بتكلفة معقولة، ويتميز Realme C63 بتصميمه الأنيق ومواصفاته التقنية المتطورة، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يرغبون في هاتف ذكي يجمع بين الجودة والاقتصادية، وسنتناول في هذه المقالة أبرز مواصفات الهاتف، مميزاته وعيوبه، وتجربة المستخدم العملية، لنقدم لكم رؤية شاملة حول ما إذا كان Realme C63 يستحق الاستثمار.

مواصفات هاتف Realme C63

يتميز هاتف Realme C63 بعدة مواصفات تقنية متقدمة تجعل منه خيارًا جيدًا لمستخدمي الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية. يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير توفر أداءً ممتازًا لفترات طويلة. من ناحية الأمان، يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج في زر الطاقة وخاصية فتح الهاتف عبر بصمة الوجه (Face Unlock). كما يدعم خاصية OTG وتقنية NFC. الهاتف مزود بمنفذ USB من نوع Type C 2.0، ويأتي بألوان جذابة تشمل الأخضر والأزرق. يعمل بمعالج Unisoc Tiger T612 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 128 و256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل وعدسة مساعدة. تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.75 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل بجودة +HD ومعدل تحديث 90Hz. يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0. يتميز التصميم الخارجي للهاتف بالأناقة، ويستخدم خامات من البلاستيك أو الجلد البوليمري مع إطار بلاستيكي. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع (4G) والتخزين الخارجي عبر منفذ MicroSD منفصل. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة FHD، ويأتي بمقاومة للغبار ولرذاذ الماء الخفيف بتقييم IP54. يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن، كما توفر السماعات الخارجية تجربة صوتية جيدة بفضل تقنيتها الستيريو. يدعم الهاتف أيضًا معظم المستشعرات مثل التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، ويأتي مع شحن سريع بقوة 45 واط. المعالج يقدم أداءً مقبولًا يناسب الفئة الاقتصادية التي يستهدفها الهاتف.

سعر هاتف Realme C63