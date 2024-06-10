الان” زيادة 900 ألف دينار وزارة المالية”.. مصرف الرافدين يزف خبر سار للموظفين في العراق mof.gov.iq

مازال جميع الموظفين في دولة العراق، يتساءلون عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة، مما وصلت لـ 150% على قيمة الراتب، وبالنسبة لثلاثة درجات المتمثلين في “العاشرة، التاسعة، الثامنة”، فتم إضافة زيادة 50% لتصبح الزيادة الإجمالية لهم 200% وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء العراقي، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة داخل دولة العراق.

زيادة رواتب الموظفين في العراق بنسبة 200%

وفي سياق متصل، أكد اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن رواتب الموظفين والزيادة المقرة تم أخذ كافة الإجراءات المعنية بالتصويت على القرار، لكي يتم العمل على تطبيق الزيادة في أسرع وقت، والعمل على إرسال الجداول الجديدة إلى وزارة المالية للبدء في تنفيذها، وعليه فإنه في حالة إذا بلغ راتب الموظف نحو 300 ألف دينار عراقي، فيكون بعد الزيادة تقريبًا نحو 900 ألف دينار، لكن ما يتم التعرف عليه حقيقة من قيمة الزيادة سيكون خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء العام الجاري.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب المتقاعدين يتم العمل على صرفها وتوزيعها كل يوم 23 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، على أن يتم تطبيق الزيادة المقرة مع الرواتب المنوط بها في الأيام المقبلة بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، وتوفير التمويل اللازم توزيع في كافة المصارف العاملة في الدولة ومن بينها مصرف الرافدين.