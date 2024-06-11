“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــــا منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

حقيقة زيادة منحة 300 دينار 2024 تونس

ردا على الاخبار المنتشرة حول زيادة منحة 300 دينار 2024 تونس اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدم صحة تلك الأخبار وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن زيادة المنحة يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بعد تخصيص جزء من الميزانية وهذا لم يحدث، لذا تدعو الحكومة المواطنين لعدم الالتفات لتلك الشائعات والحصول على المعلومات فقط من المصادر الرسمية، أما بخصوص موعد صرف المنحة فسيكون كالمعتاد يوم 1 من الشهر الميلادي وعليه فإن الموعد القادم لصرف المنحة هو يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، ويمكنكم التسجيل في المنحة من خلال الرابط التالي.