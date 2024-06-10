مليون مبروك النجاح.. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الفيوم عبر هذا الرابط الرسمي… يلا قوم وزع الحلاوة

تزايدت استفسارات كمية واسعة من الطلبة وأولياء الأمور بشأن موعد إعلان نتائج الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في محافظة الفيوم، حيث أعلنت الإدارة التعليمية بالمحافظة عن تكثيف جهودها في مراجعة ومتابعة العملية التصحيحية، وجمع بيانات الطلبة، بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، وسوف نستعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

رابط استخراج النتيجة

إليك الخطوات للوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية في الفيوم:

ادخل إلى موقع البوابة الإلكترونية المخصصة لنتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، ويمكنك الوصول إليها من خلال زيارة موقع نتيجة نت.

بمجرد الدخول إلى الموقع، ابحث عن القسم المخصص لنتائج الشهادة الإعدادية واضغط عليه.

اختر نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 من بين الخيارات المتاحة.

اكتب اسم الطالب الذي ترغب في البحث عن نتيجته.

ثم، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك، اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

انقر على الزر المخصص لعرض النتائج وانتظر لظهورها على الشاشة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم

يذكر أن نسبة نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الأول وصلت إلى ما يقارب 78٪، إذ تمّ الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية للطلاب الذين خضعوا للاختبار، وتم رصد الأوراق لجميع الطلاب في جميع مراكز المحافظة. وبالتالي، ينتظر الآن موافقة الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم، على النتائج في الساعات القليلة القادمة، كما من المقرر الإعلان عن النتائج اليوم، وذلك عبر رابط يتم توفيره على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال الساعات القادمة.