هاتف جبار وبالتقسيط المرن|.. ما هي إمكانيات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra؟ وسعره بالتقسيط بمكتبة جرير السعودية

يعد هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أحدث إصدارات شركة سامسونج العملاقة، والذي يجسد قمة التطور التكنولوجي في عالم الهواتف الذكية، يأتي هذا الهاتف بمواصفات فائقة وتصميم أنيق يجمع بين الجمال والابتكار، ومع شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش ونظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1، يوفر Galaxy S23 Ultra تجربة مستخدم لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، يتميز ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 بأداء عالٍ، وكاميرا خلفية رباعية مذهلة بدقة تصل إلى 200 ميجا بكسل. يعتبر Galaxy S23 Ultra الخيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتقدمة.

ما هي إمكانيات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra؟

الشاشة: تأتي الشاشة بتصميم الثقب في منتصفها، وهي منحنية الأطراف ومن نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع أحدث واجهة من سامسونج One UI 5.1.

البطارية: سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، الشحن اللاسلكي بقوة 10 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات.

المعالج: يأتي المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 740.

التخزين/الرام: يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية (رام) بسعة 12 جيجا بايت.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الخلفية رباعية؛ الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، وعدسة الزوم Periscope بدقة 10 ميجا بكسل، وعدسة بدقة 10 ميجا بكسل، وعدسة بدقة 12 ميجا بكسل مخصصة لتصوير الفيديوهات بثبات عالي، مع فلاش أحادي من نوع LED.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بمكتبة جرير

سعر الهاتف قبل الخصم هو 4520.86 ريال سعودي بعد الخصم، يصبح السعر 3042.61 ريال سعودي بدون ضريبة القيمة المضافة.

وقيمة القسط الشهري عبر الوطنية للتمويل وكوارا للتمويل تبلغ 140.81 ريال سعودي لمدة 36 شهراً، ومن إمكان للتمويل، القسط الشهري هو 137.76 ريال سعودي على مدى 36 شهراً.

بالنسبة لتابي وتمارا للتمويل، القسط الشهري هو 760.54 ريال سعودي. نسبة الخصم تصل إلى 1700 ريال سعودي، مع ضمان من المصنع لمدة 24 شهراً.