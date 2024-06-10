زيادة منحة تونس 500 دينار تونسي!.. “الشؤون الاجتماعية” تكشف الحقيقة

في الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث بشكل كبير، حول وجود دعم إضافة على منحة تونس لترتفع من 300 إلى 500 دينار تونسي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما زادت هذه الشائعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر، وعليه فإن وزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بالكشف عن الحقيقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة زيادة منحة تونس لـ 500 دينار

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية، بشأن زيادة المنحة لـ 500 دينار تونسي لا أساس لها من الصحة، مع العلم أن المنحة المكلف صرفها تبلغ 300 دينار دون أي زيادات تذكر، فضلاً عن أن المنحة تُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يقوم على دعمهم ماديًا كل شهر.

كيفية التسجيل في منحة تونس

أما عن خطوات القيام بالتسجيل في منحة تونس والحصول على القيمة المستحقة شهريًا التي تصل لـ 300 دينار تونسي، يُرجى اتباع الأتي:-