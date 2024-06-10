مميزات خرافية.. تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 WhatsApp Gold ضد الحظر وإلغاء علامة صح الزرقاء

في تلك الفترة بدأ جميع مستخدمي الواتساب الذهبي بالبحث لمعرفة خطوات تحديث واتساب الجديد، والذي جاء محمل للكثير من المميزات والإضافات الرائعة، حيث يتميز دائما الواتساب الذهبي بإمكانياته الفائقة، والتي من الصعب توفرها في أي تطبيق آخر، حيث يعد تطبيق الواتساب هو عبارة عن تطبيق مجاني يتم تحميله، ومن خلاله يتم الدردشه مع الأقارب والأصدقاء عبر رسائل أو تسجيل صوتي، أو مكالمة فيديو أو هاتف.

تحديث واتساب الذهبي

سيتم التمتع بتجربة مجانية ورائعة بعد الحصول على الكثير من المميزات، وذلك بعد البدء في تحديث واتساب الجديد، حيث جاء التحديث خالي من أي أخطاء أو مشكلات التي واجهها البعض في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن عمل البرنامج على معالجتها بالشكل الأمثل، وتم الحرص على تزويد التطبيق بالكثير من المميزات التي تتلائم مع الأجواء الحالية، كما أنه جاء مناسب جدا لأجهزة الأندرويد، وذلك بعد تطبيق التوافق التي وصلت نسبته إلى 90%

وجاءت أبرز المميزات المضافة إلى التطبيق في التحديث الأخير هي امكانية فصل التطبيق عن الانترنت دون أن يحتاج الفرد لفصل الهاتف بشكل كلي، كما أن هذا التطبيق يدعم الخصوصية الشديدة، وذلك بعد توفير ميزة إخفاء الظهور وإخفاء الصورة الشخصية ومشاهدة القصص، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي يقتصر وجودها فقط على تطبيق واتساب الذهبي.

أبرز مميزات تحديث واتساب جولد

يتمتع تطبيق واتساب جولد بعدة مميزات رائعة يرغب الجميع دائما في الحصول عليها، من خلال تحميل التطبيق، ولهذا فإن المميزات تعد كالتالي:

يمكنك إضافة فيديو قصير على القصة ويتعدى مهلة الفيديو 30 ثانية.

يمكنك إخفاء لوحة القراءة أو العلامة التي توضح أن الرسالة قد تم قراءتها.

من السهل القيام بمعرفة الرسالة المحذوفة التي قد تم استقبالها، لكن قام المرسل بحذفها.

من السهل القيام بتفعيل الميزة التي تمنع تحميل الملفات، إلا إذا قام الفرد بتفعيلها أو الضغط على زر تحميل.

يمكنك تفعيل ميزة الرد بصورة تلقائية في حال حدوث مشكلة، أو عدم وجود وقت للرد على الرسائل.

إلغاء علامة صح الزرقاء

من خلال تحديث واتساب الذهبي، يمكنك الآن إلغاء علامة صح الزرقاء التي تؤكد قراءتك للرسالة، هذه العلامة، التي تظهر عادةً عند قراءة الرسالة، تبقى باللون الرمادي، مما يمنع الآخرين من معرفة ما إذا كنت قد قرأت الرسالة أم لا، هذه الميزة كانت سببًا في انتشار واتساب الذهبي بشكل كبير، حيث يفضل العديد من مستخدمي تطبيقات الدردشة استخدامه للحفاظ على خصوصيتهم وتجنب إظهار إشعارات القراءة للآخرين.