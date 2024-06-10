هتقبض بدري وبالزيادة كمان.. تفاصيل تبكير صرف معاشات تكافل وكرامه للمصريين قبل عيد الأضحي.. يلا اصرفها وهات اللحمة

يسعى العديد من المواطنين بفارغ الصبر لمعرفة توقيت صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024، فقد ازداد بحث الكثيرين من مستفيدي هذا المعاش بشكل ملحوظ حول هذا الأمر بهدف تحضير احتياجاتهم الأساسية قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وبناء على ذلك، سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية معلومات شاملة ومحدثة حول موعد صرف المعاش، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الأخيرة في القيمة المالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

للوصول إلى قائمة المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يمكن اتباع الخطوات التفصيلية التالية:

أولا، ينبغي على المستخدم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المخصص لمبادرة تكافل وكرامة. ثانيا، بعد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم البحث عن خيار الاستعلام أو التحقق من الأهلية ثالثا، في صفحة الاستعلام، سوف يطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي الخاص به، ويجب أن يتكون الرقم القومي من أربعة عشر رقما ويتم إدخاله بدقة في الحقل المخصص لذلك. رابعا، بعد إدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام أو البحث، سوف يقوم النظام بعرض نتيجة الاستعلام، النتيجة سوف تكون إما موافقة أو رفض، في حالة الموافقة، سوف يتمكن المستخدم من معرفة الرصيد المتاح له ضمن برنامج تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه هذا الشهر

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن موعد بدء صرف معاشات شهر يونيو 2024، والذي سوف يتزامن مع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وقد قررت الوزارة تقديم مواعيد صرف المعاشات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما جاء في التصريحات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أن حوالي 52 ألف أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، يهدف هذا البرنامج إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وتوفير معيشة كريمة للمستفيدين من خلال تقديم مساعدات مالية تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، الوزارة تسعى دوما إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة، وتعمل على تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه البرامج لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.