بسلاسة كونامي بتروق عليك🤯شحن 20,000 كوينز مجانا🔥بطريقة سحريـة!! بيس 2024 موبايل

Konami، هي شركة العا فيديو بارزة ومهمة، اشتهرت شركة كونامي بعد اطلاقها للعبة بيس علي الحاسوب والتي كانت تعرف باسم Pro Evolution Soccer وكان من اقوي نسخ هذه اللعبة هي Pes 2013 التي احدثت طفرة تاريخية داخل العاب كرة القدم الالكترونية، حيث جاءت شركة كونامي في هذا الوقت بأداء ونظام فريد من نوعه بطريقة مبهرةومميزة، حتي نحن لا تنسي قوة اللاعب كريستيانو رونالدو في هذه النسخة عندما كان في ريال مدريد، جميع الجمهور يتذكر هذه الايام وكم انها كانت ممتعة ومميزة، حتي ظهرت الان شركة Konami من جديد في عام 2024 باحداث طفرة الكترونية مبهرة، وهي اصدار لعبة بيس موبايل المعروفة باسم لعبة اي فوتبول او كما تكتب eFootball mobile والتي اصبح يمكنك الان تحميلها وتثبيتها علي الهاتف المحمول بكل سهولة.

ما هي لعبة اي فوتبول موبايل

اذا كنت ترغب في عيش فترات الطفولة في الوقت الحالي والاستمتاع بافضل تجربة كروية حديثة، فيمكنك الاعتماد علي لعبة eFootball، فهي تعتبر واحدة من اقوي العاب كرة القدم الخيالية علي الهاتف المحمول التي تعتمد بشكل رئيسي علي انشاء فريق الاحلام الخاص بك والقيام بتطوير وتدريب اللاعبون في الفريق والصعود بهم الي اعلي مستوي كروي ممكن، كما يمكنك شراء العديد من نجوم كرة القدم مثل اللاعب Haland واللاعب Messi وذلك من خلال جمع العديد من عملات كوينز بيس الذهبية وشراء احد اقوي نجوم كرة القدم علي الاطلاق، او فتح صندوق عشوائي يمكنك من خلالة كسب واحد من هذه النجوم.

الحصول علي كوينز بيس بطريقة مجانية

من المعروف عند شركة كونامي انها شركة تحب ان تهادي مستخدميها في كل حدث، فهي في معظم احداثها وفعالياتها دائما ما تحرص علي ان تعطي المستخدمين بعض عملات كوينز بيس بطريقة مجانية وهذا عن طريق عمليات تسجيل الدخول فقط عند فتح اللعبة يومياً، يمكنك القيام بهذه الخطوة باستمرار يومياً للحصول علي عملات كوينز بيس والنجاح في شراء الكثير من نجوم الساحرة المستديرة داخل فريق الاحلام الخاص بك، وعيش مغامراتك في اللعبة.