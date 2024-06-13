طريقة شغالة لشحن بيس موبايل مجانا 2024 ✅ | FC Mobile شحن كوينز اي فوتبول ببلاش بيص “Messi و Ronaldo و G.bale”

Messi و Ronaldo و G.bale كلها اساطير في عالم الساحرة المستديرة، ولكن في عالم Konami تحديداً داخل ملاعب efootball الشهيرة لا يمكنك الحصول علي مثل هذه النجوم بسهولة، فيمكنك فقط شرائعها بعملات كوينز بيس الشهيرة، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال الفوز في فعاليات مستمرة ويمكنك ايضاً شحنها من متجر Konami الرسمي مقابل مال، ولكن في هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة الحصول علي كونز بيس مجاناً، وهذا لفترة محدودة مع كل فعالية.

طريقة شحن عملات كوينز بيس مجاناً

بعد كل فعالية من فعاليات الخميس يمكنك الحصول علي 50 عملة كوينز بيس من خلال تسجيل الدخول اليومي.

يمكنك كذلك الحصول علي العديد من نجوم الاسبوع بصورة مجانية من خلال الفوز في فعاليات الذكاء الاصطناعي وكذلك استغلال احداث فعاليات المنافس، التي تجعلك تتصل باحد الاشخاص عبر الانترنت وبدء مباراة ملحمية علي عدد من الكوينزات عند الفوز في المباراة.

وكذلك يمكنك الحصول علي عملات كوينز بيس من خلال عمليات الشراء من علي موقع Konami الاصلي، وتكون هذه الطريقة كالاتي

الدخول علي موقع Konami واختيار لعبة eFootball الشهيرة

اختيار خانة شحن كوينزات بيس مجاناً بخطوة واحدة

اختيار الكميات المناسبة التي تريدها من كوينزات بيس بعد عملية تسجيل الدخول علي المنصة

تاكيد طريقة الشراء والدفع والانتظار حتي انتهاء عملية الشراء

فتح اللعبة واستغلال الكوينزات الجديدة في اقوي الاحداث والبكجات الفريدة من نوعها

طريقة تحميل لعبة eFootball للاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة كوينز بيس علي الهواتف الذكية والاندرويد من خلال الدخول الي منصة Google Play وبدء اتباع الخطوات التالية

قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi قوية لبدء عملية تحميل اللعبة الذهاب الي منصة Google Play والتوجهه الي خانة البحث كتابة تحميل لعبة eFootball من شركة Konami بدء عملية التحميل والتثبيت علي الهاتف المحمول بكل سهولة

بعد بدء عملية تثبيت اللعبة والدخول الى اجراء اتحرك المستديرة الالكترونية، يمكنك انشاء فريق الاحلام الخاص بك واستغلال اقوي العروض والبكجات للحصول علي نجوم كرة القدم الفريدين من نوعهم والعديد من المغامرات والاثارة داخل ملاعب الكامب نو.