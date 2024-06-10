“وقتااش امتحانات الطلبة“ جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق طبقا لإعلان وزارة التربية 

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“وقتااش امتحانات الطلبة“ جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق طبقا لإعلان وزارة التربية 
جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024

وسيؤدي طلاب فرع التمريض امتحاناتهم في نفس الأيام بداية من 8 يونيو وحتى يوم 1 يوليو وفيما يلي جدول امتحانات الدور الأول 2024 فرع التمريض :

  • السبت 8 يونيو : تربية اسلامية
  • الاثنين 10 يونيو : لغة عربية
  • الأربعاء 12 يونيو : لغة انجليزية
  • السبت 22 يونيو : إحصاء حياتي
  • الاثنين 24 يونيو : تمريض صحة نفسية وعقلية او نساء وتوليد
  • الاربعاء 26 يونيو : تمريض باطني جراحي
  • السبت 29 يونيو : تمريض الأطفال
  • الاثنين 1 يوليو : الصيدلة وعلم الادوية
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Mahmoud

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