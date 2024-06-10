“وقتااش امتحانات الطلبة“ جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق طبقا لإعلان وزارة التربية 

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024، يستعد الآلاف من طلاب الصف السادس الاعدادي بمختلف المحافظات العراقية لأداء امتحانات الدور الأول التي سيخوضونها قريبا، وقد حددت وزارة التربية مواعيد الامتحانات لمختلف الأقسام وأعلنت عن الجدول الرسمي للامتحانات، بعد أن كثرت تساؤلات الطلاب عنه حتى يستطيعوا تنظيم دروسهم والتجهز لهذه المرحلة الهامة التي ستحدد مصير جهد مبذول طوال عام دراسي كامل، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي وجدول فرعي الصناعي والتمريض.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 بالعراق

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية العراقية فإن امتحانات الصف السادس الاعدادي 2024 الدور الأول يتبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو الجاري، وسيكون جدول الامتحانات على النحو التالي :

سيؤدي طلاب الصف السادس الاعدادي امتحان الاجتماعيات يوم 16 يونيو.

أما امتحان العلوم فسيكون يوم 18 من يونيو.

وسيخوض الطلاب امتحان اللغة التركمانية يوم 19 يونيو.

جدول امتحانات فرع الصناعي 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الاول فرع الصناعي يوم السبت الموافق 8 من يونيو وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع لتنتهي في الأول من يوليو القادم، وستكون الامتحانات أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل اسبوع حيث يمنح الطلاب يوم راحة بين كل مادة والتي تليها وذلك بخلاف عطلة عيد الأضحى التي ستتخلل الامتحانات وستكون اسبوع كامل، وفيما يلي جدول امتحانات فرع الصناعي للعام 2024 بالتفصيل :