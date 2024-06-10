كيف استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية وبدون رقم سري 1445 هـ

تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الثالث منذ أيام قليلة في المملكة يرغب الكثير في معرفة كيف اطلع نتائج الطلاب برقم الهوية، حيث يرغب الطلاب بهذه الفترة في معرفة الطريقة التي سوف تمكنهم من معرفة النتيجة على نحو سريع، لذلك صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن بإمكان الطالب والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم أون لاين برقم الهوية 1445 فقط من خلال استخدام نظام نور الإلكتروني والذي يعتبر أحد الأنظمة الحديثة التي توفر العديد من الخدمات المختلفة للمستخدمين والتي تشمل التحقق من النتائج وحضور الحصص الافتراضية والاطلاع على التقارير أيضاً وغيرها.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

الأن يستطع الطلاب في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام نظام نور برقم الهوية فقط، وهذا بعد أن أكدت وزارة التعليم على أنه بمجرد يتم الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات للمواد الدراسية بشكل يومي، لذا سوف يستغرق رفع النتائج على المنصة سوي ساعات قليلة فقط من الآن، و سوف نشرح لكم عن كيفية الاستعلام عن النتائج لذا يرجى متابعة ما يلي:

اولا الدخول على نظام نور.

ثانيا تسجيل الدخول علي الموقع بعد أن يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب.

ثالثا الضغط على تحديد المرحلة الدراسية.

رابعا الضغط على تحديد الفصل الدراسي.

خامسا إدخال البيانات المطلوبة.

سادسا الضغط على أيقونة الاستعلام.

سابعا ظهور النتائج أمام الطالب.

الدخول لنظام نور بدون كلمة سر

بإمكان الطلاب وأولياء الأمور أن يقوموا بالدخول الي نظام نور دون الحاجة الى كلمة السر الخاصة بهم وهذا يحدث عند فقدانها بأي طريقة من الطرق للاستعلام عن النتائج من خلال ما يلي: