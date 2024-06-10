شوف نتيتجك بسرعة.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من أكثر النتائج التي تُشغل بال ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات، مما أثارت ضجة كبيرة في الوقت الحالي، خاصة عقب انتهاء امتحانات هذه المرحلة خلال الأيام القليلة الماضية، ليتم العمل على التجهز في الوقت الحالي لإعلان جميع كشوفات نتائج الثالث، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تسري على الجميع.

أعرف نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

وفقًا لبيان وزارة التربية العراقية، فتصل نسبة النجاح لمرحلة الثالث متوسط الدور الأول عن العام السابق بنسبة تبلغ 34.69%، إضافة إلى أنه في حالة انخفاض النسبة عن هذا المعدل فمن المتوقع أن يُعاد الطالب السنة مرة أخرى، للعمل على تحسين مستواها وفقًا لأداءه في الإمتحانات، بينما في حالة تجاوز هذه النسبة فيصبح الطالب ناجح لكن مع تقديم طلب تظلم على المادة الراغب في تحسينها مرة أخرى من قبل الوزارة.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط دور أول

أن تتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية.

وأن تقوم باختيار المرحلة التي ترغب في الاستعلام عن نتائجها.

ليتم تدوين بيانات الطالب المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

مع تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

الضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

وعندها ستقوم بتنزيل كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

تقديم اعتراضات نتائج الثالث

بعد أن تقوم بالإستعلام عن النتائج، فيمكنك حينها تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط دور أول، بالدخول إلى موقع الوزارة ذاته واختيار خدمة تقديم الإعتراض على المادة الراغب في تحسينها.