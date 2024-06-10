اخر اخبار معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 وحقيقة صرفها بشكل مبكر 5 أيام!!

يبحث الكثير من المواطنين عن اخر اخبار معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية على تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك تزامنًا مع موعد عيد الأضحى المبارك حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يونيو 2024 وهو الموافق ليوم وقفة عرفات و سيتم تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ليوم العاشر من شهر يونيو الجاري وذلك قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.

اخر اخبار معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري ، ويستطيع جميع حالي كارت ميزة الخاص بمعاشات تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة من جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري ، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر لمدة أسبوع كامل بكافة المصالح الحكومية.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024

بعد التعرف علي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 يريد الكثير من المواطنين المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 وذلك إلكترونيًا من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية.