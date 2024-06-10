بداية صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 وزيادة جديدة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 حيث يوافق يوم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الخامس عشر من شهر يونيو وهو الموافق ليوم وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك ولهذا قررت وزارة التضامن الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وأماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية عن تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة قبل العيد 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 ويستمر صرف معاشات تكافل كرامة من جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي لمدة 4 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 ، ومن المحدد أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 في جميع المصالح الحكومية المختلفة.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

تعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم سبل المساعدة التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين من محدودي الدخل والأسر الفقير وتستفيد أكثر من 5 مليون اسرة مصري من معاشات تكافل وكرامة ، ويتمكن جميع المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال بطاقة ميزة من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري وذلك قبل اجازة عيد الاضحى المبارك.