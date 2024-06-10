“الإعلان الثاني “مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164 مترجمة كاملة بجودة HD قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164، من أكثر المسلسلات التاريخية الذي استطاع أن يحقق أعلى مشاهدة سواء على الإنترنت أو على القنوات الفضائية التي تعرض المسلسل حصرياً عبر شاشتها ومنها قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من عشاق ومتابعي المسلسل في البحث عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164 مترجمة كاملة

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 من أكثر الأعمال التاريخية التي لاقت اهتمام وبحث الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، والذي يعرض لنا أدق التفاصيل والأحداث التي وقعت عند قيام الدولة العثمانية وتحديداً بعدما تولى عثمان قيادة الدولة من بعد وفاة والده ارطغرل .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

وعاش عثمان الكثير من الحروب والصراعات مع أعدائه، وتعرض للكثير من المكائد التي كادت تودي بحياته إلا أن عثمان لديه حكمة جعلته يتخلص من أعدائه من الغول والتتار، ويترقب عشاق المسلسل التاريخي قيامة عثمان عرض الحلقة 164 والتي من المقرر أن يتم عرضها على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السعودية، وتعاد الحلقة في يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة التاسعة مساءً ، ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقة كاملة بدون فواصل على موقع فيديو لاروزا وقصة عشق.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10769

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة : HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية