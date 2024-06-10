“تحميل PDF” نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول موقع نتائجنا

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في جميع محافظات العراق، تزايدت التساؤلات حول موعد إعلان النتائج. من المقرر أن تعلن وزارة التربية عن موعد رسمي قريبًا بعد انتهاء أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات. هذا المقال سيقدم لك التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

خلال الأيام القليلة المقبلة، يتوقع أن تصدر وزارة التربية بيانًا بشأن موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024. الطلاب أنهوا امتحاناتهم يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، وبدأت بالفعل عمليات التصحيح ورصد الدرجات وللتحقق من النتائج، يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا أو موقع ملازمنا، باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب. هذه المواقع توفر وصولاً سريعًا ومباشرًا للنتائج بمجرد الإعلان عنها.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

للاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا، يجب اتباع الخطوات التالية:

من المقرر أن يتاح لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط إمكانية الاستعلام عن نتائج الدور الأول خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء مهلة التصحيح والمراجعة. يمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لنتائجنا .

بدلاً من ذلك، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية للحصول على نفس النتائج.

بعد الدخول إلى الموقع، اختر خيار “نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول” من القائمة الرئيسية أو من الخيارات المتاحة.

حدد المحافظة التي يتبع لها مدرستك، حيث يتم تنظيم النتائج حسب المحافظات.

أدخل اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به في الحقول المخصصة لذلك.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة” أو “إظهار النتيجة” لتظهر لك النتيجة النهائية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الحصول على نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط فور إصدارها من قبل وزارة التربية العراقية.