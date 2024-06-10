موقع اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 بالاسم فقط “أعرف نتيجتك حالًا”

يستمر كل الطلبة والطالبات المقيدين بالشهادة الاعدادية بالتحديد الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا في البحث للتعرف على موعد ظهور النتيجة على حسب ما قامت وزاره التربية والتعليم المصرية في تلك المحافظة بالإشارة اليه فيمكن للطالب أن يطلع على نتيجته بسهوله بعد انتقاله لموقع الوزارة الذي تم توفيره من جانبها، للتسهيل على الطالب الاستعلام عن نتيجته الكترونيا وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

جميع الطلبة والطالبات الان يرغبون في الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه قنا فمن الجدير بذكر انه يستطيع الطلاب الآن أن يتعرفوا على النتيجة الخاصة بهم في الصف الثالث الاعدادي في هذه المحافظة وذلك بالسير على الخطوات التالية:

اولا الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم بواسطة النقر على هذا الرابط

ثانيا اختيار ايقونة نتائج الشهادة الإعدادية ثالثا اختيار المحافظة

رابعا انتقاء العام الدراسي

خامسا كتابة رقم جلوس الطالب في الخانه المخصصه له

اخيرا النقر على زر استعلام، ومن ثم سيتم ظهور النتيجة أمام الطالب بشكل مباشر بعد ان يتبع تلك الخطوات السابق ذكرها المرفقة من جانب وزاره التربيه والتعليم.

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة قنا

لقد تم تخصيص رابط الكتروني يتم عن طريقه الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه قنا فيستطيع كل الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة عبر شبكة الانترنت برقم الجلوس الخاص بالطالب، والوزارة تسعى باستمرار إلى توفير الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات حتى تسهل عليهم الخدمات الخاصة بهم في مسيرتهم التعليمية.