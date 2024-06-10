“غرامتك كااام ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق مديرية المرور العامة

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق

كل صاحب مركبة مطالب بسداد الغرامات المرورية في موعدها المحدد والا يتم توقيع عقوبة مادية عليه وفقا للائحة المرور العامة، وقد تم وضع هذه اللائحة من أجل السلامة العامة وتقليل نسب حوادث الطرق، وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 عبر الانترنت، كل ما على المستخدم ادخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات المطلوبة والتي لن تستغرق سوى عدة دقائق ومن ثم الاطلاع على قيمة الغرامات المطلوب سدادها، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن غرامات المرور :