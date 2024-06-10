“غرامتك كااام ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق مديرية المرور العامة

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، من الخدمات الالكترونية الهامة التي تم إطلاقها في العراق مؤخرا خدمة الاستعلام عن الغرامات المروية والتي يسرت على المواطنين والمقيمين خطوات مطولة كانت تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وقد نالت هذه الخدمة رضا الجميع حيث أراحت المواطن ومنعت تكدس مكاتب المرور كالسابق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور وكيفية سداد الغرامات الكترونيا.
معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق
كل صاحب مركبة مطالب بسداد الغرامات المرورية في موعدها المحدد والا يتم توقيع عقوبة مادية عليه وفقا للائحة المرور العامة، وقد تم وضع هذه اللائحة من أجل السلامة العامة وتقليل نسب حوادث الطرق، وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 عبر الانترنت، كل ما على المستخدم ادخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات المطلوبة والتي لن تستغرق سوى عدة دقائق ومن ثم الاطلاع على قيمة الغرامات المطلوب سدادها، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن غرامات المرور :
- الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط هنا.
- تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح لاتمام عملية الاستعلام.
- بعد ضغطك على “استعلام” ستظهر أمامك قيمة الغرامات المرورية.
رابط سداد غرامات المرور الجديدة 2024
ولسداد غرامات المرور الجديدة 2024 عليكم اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى خدمة غرامة من بوابة اور الالكترونية.
- ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- بعد عرض الغرامة الموقعة اضغط على ايقونة “سداد”.
- حدد طريقة الدفع الالكتروني التي تفضلها.
- ادخل بيانات بطاقة الائتمان واتبع باقي الخطوات اللازمة.
- بالأخير قم بالضغط على “دفع” وستستلم رسالة تعلمك بنجاح العملية.