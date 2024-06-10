زيادة جديدة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى “حساب المواطن في بنك الراجحي 1445 بدء عمليات الإيداع منذ ساعات”

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بصورة رسمية عن الساعة كم ينزل حساب المواطن في بنك الراجحي 1445 حيث وجهت الوزارة أنه يتم صرف الدعم في حساب الأشخاص المستفيدين من اليوم 10 من شهر يونيو الحالي الذي يوافق يوم الإثنين المقبل، كما أعلنت الوزارة عن الشروط الخاصة للحصول على الدعم وطرق الاستعلام عن نتائج الأهلية التابعة للمواطن المتقدم على الدعم.

الساعة كم ينزل حساب المواطن في بنك الراجحي 1445

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم المبادرات الحكومية المقدمة في السعودية التي تركز على دعم المواطنين المستحقين والمحتاجين سبل الدعم المتنوعة في السعودية، وهذا عن طريق توفير دعم مادي كل شهر، قد يساعد في توفير متطلباتهم ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة،كما أعلنت الوزارة أنه يتم توفير دفعات برنامج حساب المواطن لكافة المستحقين في اليوم 10 من كل شهر ميلادي، ما عدا أيام العطلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية، وعلى أساس هذا يتم تحديد وقت صرف حساب المواطن لهذا الشهر يوم الاثنين الذي يوافق 10 من شهر يونيو 2024.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445