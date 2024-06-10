“ملفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، من أكثر المواضيع التي تصدرت قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة، وتحديداً بعد أن أعلنت وزارة العمل العراقية عن إصدار كشوفات جديدة للمواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بقيادة السيد أحمد الأسدى عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه الإستعلام عن كشوفات الرعاية الإجتماعية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية من هنا .

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها .

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

سوف يظهر أمامك الكشوفات الخاصة بأسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية بصيغة pdf.

في حالة عدم العثور على اسم المواطن يرجى انتظار تحميل باقي الكشوفات لاحقاً.

الشروط المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية

وقد أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: