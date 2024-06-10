اخيرا ظهرت.. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا بعد اعتمادها رسميا.. استعمل هذا الرابط المباشر

طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، هذا الانتظار مليء بالتوتر والترقب، خاصة بعد أن بدأت بعض المحافظات المجاورة، مثل الأقصر وسوهاج، في الإعلان عن نتائج طلابها، زاد هذا من حدة الإثارة بين الطلاب وأولياء الأمور في قنا، الذين يرغبون بشدة في معرفة نتائج أبنائهم، ومن خلال هذا التقرير، سوف نقدم لكم شرح مفصل حول كيفية الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا بسهولة ويسر عن طريق مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب، لا تفوتوا متابعة هذا المقال عبر موقعنا الإخباري للحصول على كل المعلومات المهمة والمتعلقة بالنتيجة المنتظرة.

رابط استخراج النتيجة

للوصول إلى نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 لمحافظة قنا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمحافظة قنا.

عند الدخول، ابحث عن خيار “نتائج امتحانات النقل” في الواجهة الرئيسية للموقع.

من الخيارات المتاحة، اختر “نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024” لتبدأ عملية البحث عن نتائج الامتحانات.

بعد ذلك، اضغط على “نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024” للانتقال إلى الصفحة المخصصة لنتائج هذا الصف.

في الصفحة الجديدة، ستحتاج إلى إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المخصصة لذلك.

من القائمة المنسدلة، حدد محافظة قنا لتحديد نطاق البحث الخاص بك.

أخيرا، عرض النتيجة، لتتمكن من عرض النتيجة التفصيلية للطالب ومعرفة أدائه في الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا

بشغف كبير، يترقب الطلاب وأولياء أمورهم نتائج الصف الثالث الإعدادي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة قنا. وحسب التصريحات الرسمية، فإن النتائج سوف ترفع على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات قليلة، بعد اعتمادها في العديد من المحافظات المجاورة مثل الأقصر وسوهاج في بداية شهر يونيو الحالي، من هنا، سوف يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا من الاطلاع على نتائجهم عبر رقم الجلوس من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.