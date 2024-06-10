ارخص موبايل اوبو مواصفات هاتف Oppo A79 5G بسعر مذهل

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A79 5G، الذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب، بالإضافة إلى مواصفات ممتازة مقارنة بسعره. من أبرز مميزات هذا الهاتف بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، وكاميرته الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل مواصفات ومميزات هذا الهاتف الرائع.

هاتف اوبو Oppo A79 5G

اطلقت شركة Oppo مؤخرًا هاتفها الجديد Oppo A79 5G، والذي يأتي بتصميم أنيق و مواصفات مميزة.

إليك بعض أهم خصائص هاتف Oppo A79 5G:

الشاشة: IPS LCD بحجم 6.72 بوصة.

الدقة: 1080×2400 بكسل بجودة FHD+.

التردد: حتى 90Hz.

الرام: 8 جيجا بايت.

الذاكرة: 128 جيجا بايت.

المعالج: Dimensity 6020 ثماني النواة.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 50+2 م.ب.

الكاميرا الأمامية: 8 م.ب.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة أوبو ColorOs 13.1.

مستشعر البصمة: مدمج بزر الباور.

الشاحن: بقوة 33 واط يدعم الشحن السريع SuperVOOC.

منفذ USB: من نوع Type C.

يدعم خاصية OTG.

الخامات الخارجية: من البلاستيك بالكامل.

الألوان المتاحة: الأخضر والأسود.

مميزات هاتف Oppo A79 5G

الكاميرا الخلفية تقدم أداء ممتاز.

يدعم الفتح عن طريق بصمة الوجه.

بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة.

يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

مقاوم لرذاذ الماء والغبار بشهادة IP54.

يمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ منفصل.

تصميم مميز وشيك.

سماعات ستريو.

سعر Oppo A79 5G