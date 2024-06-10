“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024 بالاسم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا

طال الانتظار بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024 حيث منذ انتهاءهم من أداء الامتحانات الخاصة بهم وهم يترقبون إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023/2024 بفارغ الصبر خاصة مع إعلان النتيجة في كل المحافظات المصرية منذ عدة أيام، وأخيراً تم اعتماد النتيجة من جانب السيد المحافظ وتم إعلان نسب نجاح الطلاب بشكل رسمي، وذلك ما سنستعرضه سوياً خلال السطور القادمة من هذا المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024 من جانب السيد اللواء أشرف الداودي بنسبة نجاح بلغت 88.37% من إجمال عدد الطلاب الذي وصل 52ألف و848 طالب وطالبه حضر منهم نحو 52ألف و230 طالب وطالبه على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وكذلك اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية 2024 بنسبة نجاح وصلت 88.3% من إجمالي عدد طلبة وصل 806 طالب وطالبه تقدموا على الامتحانات وحضر منهم 785 طالب وطالبه ونجح منهم 712، فيما تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بالمحافظة بنسبة نجاح وصلت إلى 100% من إجمالي عدد 8 طلاب، وكذلك نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 91.4% من إجمالي عدد طلاب 35 طالب وطالبه نجح منهم 32، كما هنأ السيد المحافظ أوائل الاعدادية لجميع الإدارات التعليمية وتمنى لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا الترم الثاني 2024 بكل سهولة من خلال مجموعة خطوات بسيطة كالآتي:-