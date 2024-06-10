تسريب أمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 !! .. حقيقة جروب شاومينج على تليجرام

تزداد الأسئلة بشكل كبير جدًا حلو تسريب أمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يعتبر اليوم الموافق 10 من يونيو 2024 هو أول أيام امتحانات الثانوية العامة، ونظرًا لوجود الكثير من التوتر والقلق فأن زاد في ذهن العديد من الأهالي، تسريب كما يفعل الكثير كل عام ونظرًا لذلك فقد أعلن الدكتور وزير التعليم المصري رضا عبدالعال أن كل شيء سوف يكون تحت السيطرة، فضلًا تعرف على حقيقة الأمر من خلال المقال.

تسريب أمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التعليم عن حقيقة وجود أي تسريب أمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، وأعلنت بأن اللجان مشددة بشكل كامل ولا يوجد بها أي نوع من الاستهتار على الإطلاق، نظرًا لذلك فأن بعد إصابه وزير التعليم بتعب شديد ودخوله غرفة العمليات، فأنه قام بدوره العملي على أكمل وجه وكاد أن يتابع كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على التعليم المصري من أي تشوهه، وبالتالي فقد أكد الوزير بأن لا يوجد أي معلومات من ذلك ونحن لن نسمح على الإطلاق من وجود تسريب لأن هذه إجراءات سرية تامة لا يمكن لأي مخلوق أن يعلم عنها شيء قبل الدخول في الامتحان.

جروب شاومينج تليجرام 2024

يوجد الكثير من الجروبات والمجموعات التي تضم عدد كبير جدًا من المواطنين، وبالأخص فئة الثانوية العامة كما ظهر من فترة كبيرة مجموعة شباب تقوم بعمل جروب عبر تليجرام يسمى “شاومينج“، وهذا يقوموا به بعرض الكثير من الأسئلة والإجابات التي يتوقعوا وجودها في الامتحان، ونظرًا لذلك ظن الجميع أن يكون هذه الأسئلة هي بالفعل التي سوف تأتي في امتحان اللغة العربية لدفعة الثانوية العامة 2024.