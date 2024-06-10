“توم وجيري وقصة 100 سنة مقالب” هتعرف كل التفاصيل مع تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024

تُعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، حيث تقدم تشكيلة واسعة من الأفلام والبرامج الكرتونية الممتعة والمميزة، ولقد حظيت القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال من جميع الأعمار وأيضًا بين الكبار في عام 2024، كما يتم البحث عن تردد قناة توم وجيري بشكل متزايد، وذلك لبثها مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الممتعة والمميزة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تُعتبر قناة توم وجيري واحدة من أفضل قنوات الكرتون للأطفال على مستوى العالم، وتستمر في جذب جمهور واسع من الأطفال والكبار على حد سواء بفضل محتواها المميز والممتع.

مميزات قناة توم وجيري

مراجعة المحتوى: تخضع جميع البرامج للمراجعة لضمان مناسبتها للأطفال من جميع الأعمار.

برامج تعليمية وترفيهية: تساعد الأطفال على التعلم والنمو بشكل سليم من خلال برامج تعليمية وترفيهية.

جودة البث: تبث البرامج بجودة عالية لصورة وصوت واضح.

تنوع البرامج: تقدم مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات الكوميديا والدراما والمغامرات.

محتوى مسلي: تتميز بمحتواها الذي يثير الضحك والمتعة.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

لضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة القنوات على جهاز التلفزيون.

اختر خيار البحث عن القنوات.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد الجديد في الحقول المخصصة.

اضغط على زر البحث.

ستظهر قناة توم وجيري في قائمة القنوات، يمكنك حفظها للوصول إليها بسهولة.

استمتع بمشاهدة أفلام وبرامج قناة توم وجيري الشيقة

أهم مميزات قناة توم وجيري

محتوى متنوع: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية، بما في ذلك مغامرات توم وجيري الشهيرة وغيرها من الشخصيات المحبوبة.

مراعاة الجمهور المستهدف: تهتم قناة توم وجيري بتقديم محتوى مناسب للأطفال من جميع الأعمار، ويتم مراجعة جميع البرامج والأفلام من قبل فريق مختص لضمان سلامتها.

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