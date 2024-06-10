“من غير فيزا” سحب الأموال من فوري وATM بسهولة ويسر مع خدمات “إنستا باي” الجديدة!

ما زالت التحديثات لتطبيق انستا باي مستمرة وذلك لإضافة المزيد من الحماية والأمان التام لدى المستخدمين، وأصبح تطبيق انستا باي من أهم التطبيقات الإليكترونية في كافة التعاملات البنكية وانجز الكثير من الأعمال، ومؤخراً أصبح بإمكانك سحب أموال بدون استخدام فيزا مما جعل الكثير يتساءل عن ذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن سحب الأموال من فوري وATM بدون فيزا على إنستا باي.

سحب الأموال من فوري وATM بدون فيزا على “إنستا باي”

يعد التحديث الأخير الذي قام به البنك المركزي المصري تجاه تطبيق انستا باي من أهم التحديثات الإلكترونية، وذلك لإضافة المزيد من الإيجابيات الرائعة لذلك التطبيق، والتي أبرزها واهمها هو سحب النقود من خلال ماكينات الصراف الالي بدون فيزا، حيث أوضح التالي:

أعلن البنك المركزي عن تطبيق تلك الميزة بداية من الأسبوع الأول لشهر يونيو الجاري.

كما أعلن أيضاً أنه سوف يتم تطبيق تلك الخاصية في جميع الأجهزة على نهاية العام الجاري.

ومن أبرز وأهم الاضافات الجديدة التي اضافها البنك المركزي ضمن التحديثات الجديدة هو خاصية share link.

حيث تمكنك تلك الخاصية من تحويل واستقبال الأموال في أمان تام بعيدا عن التعرض لعمليات التحويل الخاطئة.

كما تمكنك أيضاً تلك الخاصية من التحويل السريع عن الطرق الأخرى في غضون ثواني فقط.

خاصية Share link

حيث أن كل ما عليك لاستخدام تلك الطريقة هو الدخول إلى التطبيق مباشرة من خلال هاتفك المحمول، ثم اتباع التالي: