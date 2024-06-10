“فرصة عظيمة للشرااااء”.. عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على السلع الغذائية بمناسبة العيد

ما زالت عروض العثيم تبرز مع وصول عدد فروعها في المملكة إلى 365 فرع، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تضم العروض تشكيلة متنوعة من المنتجات من مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة، والتي تشمل العديد من المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم، الدواجن، الألبان، الجبن، الفواكه، والخضروات، بالإضافة إلى المنظفات، الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية، وغيرها الكثير.

عروض العثيم على المنظفات

شملت عروض العثيم الجديدة خصومات على المنظفات منها جل برسيل عبوة 7 لتر سواء باللون الأزرق أو الأخضر مع تخفيض يتجاوز العشرين ريال سعودي، كما شملت الخصومات منتج العملاق المنظف سوبر جل عبوة 2 كيلو جرام بتخفيض قدره 9 ريالات على العبوة.

عروض العيد في أسواق العثيم بالسعودية

شملت عروض أسواق العثيم لعيد الأضحى اللحوم والسلع الغذائية الأخرى، كما يلي:

لحم تيس بالعظم متوفر في عروض أسواق العثيم السعودية.

متوفر أيضا لحم خروف بربري بالعظم.

متواجد لحم عجل باكستاني بالعظم.

معروض لحم حاشي بالعظم.

كما متوفر أوصال بقر برازيلي مبرد.

يوجد موزة غنم استرالي بالعظم مبرد.

متواجد مفروم بقى برازيلي مبرد.

متاح فخذ غنم استرالي بالعظم.

متوفر في العرض عدس أحمر.

يوجد سميد خشن.

معروض جوز هند بودرة.

متوفر أيضا ملح ليمون.

متاح قهوة برية سعودية.

متواجد فلفل أسود زود مطحون 300 جرام.

يوجد بهارات الدجاج زود 250 جرام.

معروض كزبرة زود مطحون 300 جرام.

عروض أسواق العثيم بالسعودية على المنتجات الغذائية

توجد عروض وتخفيضات على مختلف السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتضمنت العروض السلع التالية: