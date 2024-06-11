“عبـــر مـــوقع نتائجـــنـــا results.mlazemna“.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والكرخ وصلاح الدين

نتائج الثالث متوسط، ينتظر طلاب مرحلة الثالث متوسط وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ظهور نتائج امتحانات الدور الاول التي انتهت منذ أيام قليلة وذلك للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي وحصد ثمار جهدهم على مدار عام دراسي كامل بذلوا فيه الكثير لاجتياز هذه المرحلة التي سيتوقف عليها بنسبة كبيرة القادم في حياتهم العلمية والعملية، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن النتائج ستنزل بمجرد الانتهاء من عمليات المراجعة والرصد واعتماد الوزير لها، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط نتائج الثالث متوسط وخطوات الاستعلام.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق أطلقت وزارة التربية العراقية رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وبذلك وفرت على الطلاب الكثير من الوقت والجهد حيث اصبح بإمكانهم معرفة النتيجة من مكانهم دون الذهاب للمدرسة أو الادارة التعليمية للاستفسار، ومن المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وبعدها ستقوم الوزارة بتنزيل النتائج على موقعها الرسمي وعلى موقع نتائجنا الالكتروني فور اعتمادها. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بإمكانكم الآن معرفة نتائج الثالث متوسط بسهولة تامة ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، وسنوضح لكم فيما يلي رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج : الدخول الى موقع وزارة التربية الالكتروني الرسمي عبر الضغط على هذا الرابط.

ثم كتابة كود التحقق المرئي في الخانة المخصصة والضغط على “تأكيد”.

من الخدمات الالكترونية المتاحة على الموقع ادخل الى قسم النتائج.

حدد المرحلة التي تريد الاستعلام عنها “الثالث متوسط” ثم الدور “الأول”.

سيطلب منك ادخال اسم الطلب ورقم الجلوس الخاص به، بعدها اضغط على “استعلام”.

سيتم استعراض نتيجة الطالب بالتفصيل ودرجاته في كافة المواد الدراسية.