شعرك هيبقى زي الهنود.. طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر 10 سم في الأسبوع بمكونات بسيطة في المنزل

الكثير من السيدات والفتيات يرغبن في معرفة وصفات طبيعية تكون لها مفعول في تطويل الشعر ومنع التساقط، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتطويل الشعر 10 سم في أسبوع دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية أو شراء منتجات بأسعار غالية فقط من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ستحصلين على شعر صحي وطويل بجانب تعزيز نمو الشعر والتخلص من التساقط.
مكونات وصفة تطويل الشعر
الكثير من السيدات والفتيات يعانين من مشكلة تساقط الشعر وعدم طول الشعر ويبحثون عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من مشكلة تساقط الشعر، حيث يمكن تحضير وصفة طبيعية بمكونات بسيطة وهي:
- نحتاج إلى حبة فلفل أخضر رومي.
- كوب زيت زيتون.
- 4 فصوص ثوم.
خطوات تحضير الوصفة
يمكن تحضير وصفة لتطويل الشعر وعلاج مشكلة تساقط الشعر من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- قومي بغسل حبة الفلفل وقطعيها لقطع صغيرة.
- ثم قومي بهرس الثوم ووضعها في إناء مناسب.
- بعد ذلك يتم وضع مقدار زيت الزيتون على الفلفل الأخضر والثوم.
- قومي بتغطية الإناء جيداً ثم ضعي الإناء في حمام مائي على نار هادئة واتركيه لمدة 30 دقيقة.
- ثم اتركي الإناء حتى يبرد تماما لمدة يوم كامل.
- في اليوم التالي يتم تصفية الخليط بمصفاة ضيقة لتحصلي على زيت الفلفل والثوم.
- قومي بوضع الزيت في زجاجة نظيفة ومعقمة وضعيها في مكان مظلم.
- بعد ذلك يتم استخدام الزيت على الشعر وقومي بعمل مساج لفروة الرأس لتعزيز نمو الشعر.
- بعد ذلك ضعي قبعة بلاستيكية على الشعر واتركي الزيت على شعرك لمدة 3 ساعات.
- ثم يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو وحمام الكريم المناسب لك.
- قومي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق وكيف أصبح شعرك قوى وطويل.