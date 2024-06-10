رسمياً بنسبة 88.37%.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

بحث متصل منذ بداية مطلع صباح اليوم الاثنين 10 يونيو عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024، وأخيراً تم اعتماد النتيجة بشكل رسمي منذ قليل، مما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قناة أن معدل النجاح في العام الدراسي الجاري 2023-2024 مرتفعة عن السنة الدراسية الماضية، بينما سجلت المديرية التعليمية بمحافظة قنا نسب حضور بلغت نحو 52.000 الف طالب وطالبة،

حيث أدى الطلاب الامتحانات النهائية للشهادة الاعدادية في 302 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بالمحافظة، وتم وضع كافة الضوابط الأمنية والوقائية، خلال السطور التالية نتعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 وخطوات الاستعلام الالكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024

منذ قليل قام السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بعملية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024، حيث بلغت نسب النجاح 88.37% مما قدم سيادة اللواء خالص التهنئة للطلاب على مجهودهم الكبير في الامتحانات، وأعلن سيادته عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية،

فترة الامتحانات كانت مستقرة وميسرة للغاية ولم ترصد مديرية التربية والتعليم بقنا أي حالات من الغش، وهذا يعود لعملية التفقد المستمرة على اللجان المدرسية بجميع الادارات التعليمية وانضباط الطلاب وحرصهم الشديد على عدم التسبب في أي مشكلة خوفاً على مستقبلهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية، وبعد قليل يتم رفع نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية لمحافظة قنا وهذا ما نوضحه لحضراتكم في الفقرة التالية بالخطوات ابقوا معنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية قنا

للحصول على النتيجة بعد أن أعلنت المحافظة عن ظهورها بشكل رسمي وبنسبة نجاح 88.37% عليكم اتباع ما يلي: