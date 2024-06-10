“هام جداااا”.. كيفية الاستعلام عن الدعم السكني والشروط المطلوبة ومميزاته 1446

يعتبر برنامج الدعم السكني من أهم المبادرات التي توفرها وزارة الإسكان، ويهتم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية بمعرفة كيفية الاستعلام عن وضع طلبات الدعم السكني باستخدام رقم الهوية الوطنية بعد تقديم الطلب، يعتبر هذا البرنامج فرصة كبيرة لمن يبحثون عن شقق سكنية بأسعار مخفضة.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

تتيح منصة سكني الإلكترونية الاستعلام عن الدعم السكني، مما يوفر الوقت والجهد ويسمح بمعرفة جميع المعلومات المتعلقة بالبرنامج من منزلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة سكني الإلكترونية.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الأساسية.

قم بالضغط على حالة الاستحقاق.

يرجى ملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة وصحة. انقر على استعلام.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان والتعمير في المملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط للحصول على الدعم السكني، وتهدف هذه الشروط إلى تحديد الأشخاص المؤهلين من بين المتقدمين للحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون المستفيد مواطن سعودي.

أن يكون قد أقام بشكل دائم داخل المملكة.

ليس لديه أصول أو عقارات أو منازل ذات قيمة مالية عالية.

ألا يكون قد حصل على أي دعم سكني من قبل. أن يتجاوز عمره 25 عام.

إثبات أن دخله محدود.

لم يكن لديه منزل ملائم للعيش على مدار السنوات الخمس الماضية.

مميزات الدعم السكني

يتمتع برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية بالعديد من الخصائص التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مسكن ملائم، ومن أبرز هذه الخصائص: