القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يبحث عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو،ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026،حيث اختتم أمس المنتخب الوطني المران الأخيرة بقيادة المدير الفني الجديد حسام حسن تأهباً لملاقة غريمه غينيا بيساو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

والتي من المقرر لها أن تقام مساء يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 على استاد 24 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقد التقى المنتخب المصري لكرة القدم مع منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات، واستطاع الفراعنة من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف والذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل لخطف لقب البطولة هذا العام.

كما نجح المنتخب المصري في الفوز في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال محققاً الفوز على جيبوتي بـ 6 أهداف مقابل لا شئ في القاهرة، قبل أن يحقق الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية في المباراة التي جمعت بينهما خارج الديار قبل فوزه على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة.

يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني ولديه 7 نقاط في رصيده ، بدأ البطولة بتعادله أمام بوركينا فاسو بهدف لمثله ، ثم حقق الفوز على جيبوتي بهدف مقابل لا شئ، وأخيراً تعادل سلبياً أمام منتخب أثيوبيا .

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو

شارك المنتخب المصري نظيره غينيا بيساو في 10 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في 5 مباريات وتعادل المنتخبين في 3 مباريات وفاز منتخب بيساو في مباراتين.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2024، والتي أعلنت عن عرض القناة عبر واحدة من قنواتها مع إذاعة الأستديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم للتعرف على تشكيلة الفريقين والوقوف على خطة المباراة واللاعبين والغيابات وأسبابها.