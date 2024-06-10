“نزلت الان” رابط اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة بالعراق 2204 عبر موقع بوابة المواطن الحكومية

من أكثر الخدمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، هي خدمة نقل النفوس التي تضمن لجميع المواطنين إمكانية التعديل على بياناتهم الشخصية خاصة عند الإنتقال من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة توفر على جميع المتقدمين الوقت والجهد اللازم، ويمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

طريقة الإستعلام عن أسماء نقل النفوس بالعراق

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء نقل النفوس داخل كافة محافظات العراق، ومعرفة ما إذا تم قبولك في الوجبات الأخيرة أم لا، كما يلي:-

يُرجى الإنتقال إلى بوابة المواطن الحكومية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات البوابة الإلكترونية.

على أن يتم اختيار خدمة الإستعلام عن نقل النفوس.

بعد ذلك يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع تحديد المحافظة الراغب في الإنتقال إليها.

أن يتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم الكشف عن جمييع المقبولين في خدمة نقل النفوس.

كيفية التقديم في نقل النفوس بالعراق

أما عن الإجراءات الخاصة بالتقديم في خدمة نقل النفوس داخل كافة محافظات العراق، والتعرف على الأسماء المقبولة في الخدمة، بإتباع الخطوات الأتيه:-