عثمان 164 الاعلان 3 مترجم.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 المائة واربعة وستون على قصة عشق باللغة العربية وعبر قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164، بحث مستمر ومرتفع جداً على محركات جوجل ومواقع التواصل المختلفة عن الحلقة المائة واربعة وستون من المسلسل التاريخي قيامة عثمان الذي حقق شهرة واسعة الآونة الأخيرة، فور نشر الأعلان الترويجي الأول والثاني والثالث من الحلقة الجديد تتزايد معدلات البحث بشكل جنوني وهذا ما يجعل المسلسل يتصدر محركات البحث، ويعود هذا الارتفاع نتيجة لكثرة عدد متابعي المسلسل من شتى الدول العربية الغربية،

وعلى الرغم بأن هذا العمل تركي وأغلب القنوات التي تنقل تعرضه مترجم وليس مدبلج باللغة العربية، لكنه في مكانة خاصة وينتظرون موعده على أحر من الجمر، قدم الممثل التركي بوراك اوزجفيت العديد من الأعمال لكنه نجح في الشخصية التاريخية عثمان أرطغرل وتألق وأصبح لديه جمهور كبير، اليوم ننشر لكم كل جديدة فيما يتعلق بأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

تدور أحداث قيامة عثمان حول الحقبة الزمنية للقرن 13 بعد وفاة ارطغرال ليتولى حكم الدولة بالوصاية عن والده الابن الأصغر عثمان ارطغرل، والذي يتولى حكم الدولة لسنوات طويلة، مما يتحقق على يديه الكثير من الانتصارات، وهو أول من قام بتأسيس الدولة العثمانية وضم إليها العديد من المدن، رغم صغر سن عثمان عندما تولى الحكم إلا أنه كان حكيم في قرارات وعدل في حكمة وكان يتمتع بصفات القوة والشجاع ولذلك اختيار والده له كان موفق للغاية،

وتمكن عثمان من تحويل الدولة من الفقر والجوع إلى الثراء والقوة، وسوف تشهد الحلقات القادمة تطورات كثيرة، يمكنكم متابعتها من خلال موقع قصة عشق الخميس 1 صباحاً والاربعاء على اي تي في التركية 8 مساءً بتوقيت تركيا والخميس والجمعة على قناة الفجر الجزائرية.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

بوراك أوزجيفيت .

أزوجه تورير.

بوراك تشيليك.

يلدز شاغرى أتيكسوي.

سرحات كيليتش.

إمري باي.

و اركان افجي.

يجيت أوشان.

وروزغار اكسوي.

شاغري سينسوي.

إخراج: متين جوناي.

تأليف: محمد بوزداغ.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات