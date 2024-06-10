رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل …. والشروط اللازمة

أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، والتي تعد من أهم وأبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على إيجاد فرصة عمل مناسبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل والشروط المطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 وهي:

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر بشكل دائم.

ألا يقل سن المتقدم عن السن القانوني داخل دولة الجزائر.

أن يكون المتقدم مسجل في مكتب العمل.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

رابط التسجيل في منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائر 2024

حيث يمكن للمواطنين التي انطبقت عليهم الشروط المذكورة أعلاه التسجيل في منحة البطالة التي تقدمها الحكومة الجزائرية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

اضغط على منحة البطالة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

حدد موعد المقابلة الشخصية واضغط على ارسال الطلب.

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مدون بها حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدد من الأوراق والمستندات الواجب تقديمها للحصول على منحة البطالة وهي: