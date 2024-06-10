المالية العراقية تقرر زيادة 100000 دينار!.. خطوات استعلام رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة عبر الموقع الرسمي mof.gov.iq

تساءل العديد بالعراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 لهذا الشهر في العراق، حيث يعاني المواطنين في العراق من ظروف اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع بسبب التضخم الاقتصادي، لذا فهم يبحثون دائمًا عن الموعد حيث تم الإعلان عن الموعد من قبل الجهات المعنية بالعراق، كذلك تم تداول بعض الأخبار حول زيادة جديدة على الرواتب سنقدم لكم سلم الرواتب بعد الزيادة، سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

حددت وزارة المالية العراقية في وقت سابق موعد صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية أو أسبوعية بالعراق، وعلى الرغم من ذلك تزداد معدلات البحث كل شهر عن موعد صرف الرواتب.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية بالعراق عن سلم الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة الجديدة و قدرها 100000 دينار لمن توفرت بهم كل الشروط والضوابط، وجاء سلم الرواتب بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

550 ألف دينار عراقي هو الراتب الجديد لمن كان يحصل على 450 ألف دينار.

650 ألف دينار هو راتب كل من كان يتقاضى 550 ألف من قبل.

750 ألف دينار عراقي هو راتب التقاعد الجديد لمن كان راتبه 650 ألف دينار.

850 ألف راتب من كان يحصل على 750 ألف دينار.

شروط زيادة راتب التقاعد بالعراق

لكي يحصل المتقاعد على الزيادة لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط التالية:

الإقامة الدائمة بالعراق.

أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية.

عمر المتقدم لا ينقص عن 60 عاماً.

لا يتعدى راتب المتقاعد 1000000 دينار عراقي.

تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

دفع كافة الرسوم المطلوبة.

رابط استعلام عن راتب التقاعد 2024

أتاحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة فقط عبر الإنترنت من خلال زيارة موقعها الرسمي واتباع التعليمات التالية: